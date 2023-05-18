Премьер Молдавии Речан заявил, что республика больше не зависит от газа из России

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что республика больше не зависит от российского газа. Она смогла отказаться от потребления топлива из России, потому что подключилась к европейской энергосети. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если (ранее) 100% энергоресурсов, потребляемых Молдавией, были из России, то сейчас республика может справляться без поставок газа или электричества из РФ. Молдавия больше не потребляет российский газ. Она интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески», — сказал Речан журналистам.

В стране действует режим ЧП, который объявлен в том числе из-за энергетического кризиса, возникшего на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием топлива. С декабря 2022 года «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ переправляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 млн кубометров). Правительство ранее сообщало, что в стране нет собственных хранилищ, поэтому запасы молдавского газа хранятся на Украине и в Румынии.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику. Российский холдинг сообщал, что оставляет за собой право прекратить поставки топлива в республику.