«Наша Нiва»: австрийский Raiffeisen Bank с 31 июля закроет корсчета всех белорусских банков

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) решила закрыть корреспондентские счета всех белорусских банков с 31 июля. Об этом пишет белорусская газета «Наша Нiва» (заблокирована на территории России и Белоруссии, МВД республики включило издание в список организаций, причастных к экстремистской деятельности) со ссылкой на источники в банковских кругах.

Как говорится в публикации, RBI проинформировал местные банки о своем решении 15 мая. Через него в Европу направлялись платежи практически всех белорусских банков. Поэтому, по словам одного из источников, решение австрийского банка «очень усложняет и без того непростую финансовую жизнь белорусским компаниям, которые принимают оплату в долларах/евро или платят в них за товары или услуги». Кроме того, местный дочерний банк RBI – Приорбанк – начал направлять своим клиентам письма с просьбой не указывать корреспондирующий банк, иначе платежи не будут доставлены.

11 мая стало известно, что RBI решил корреспондентские отношения с банками СНГ. По этой причине казахстанские кредитные организации ввели отраслевые ограничения на платежи через корсчета, которые открыты в RBI.

5 мая руководство RBI приняло решение прекратить корреспондентские отношения со всеми российскими банками. Единственным исключением стала собственная дочерняя кредитная организация в России — Райффайзенбанк. В начале текущего года уровень деловой активности RBI на российском рынке снизился. Австрийская организация свела к минимуму свое присутствие на территории РФ. Причиной стали сложности ведения бизнеса на фоне международных санкций, объяснялось в презентации к финансовой отчетности RBI за первый квартал текущего года. На этом фоне руководство RBI будет и дальше придерживаться взятого курса на снижение собственной деловой активности в России, говорилось в документе.