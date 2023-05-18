Минпромторг хочет ввести льготы по ипотеке для разработчиков электроники

Министерство промышленности и торговли предложило дополнить действующие механизмы субсидирования разработчиков электроники мерами социальной поддержки сотрудников, в частности речь идет о льготах по выплате ипотеки. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления министерства, вынесенного для общественного обсуждения.

Как написало издание, участники рынка просили разработать схемы оказания помощи еще в прошлом году, мотивируя просьбу невозможностью купить жилье без смены места работы.

В соответствии с документом, ведомство предложило разрешить компаниям, получившим субсидии на реализацию проектов, пустить часть этих средств на выплату сотрудникам материальной помощи для погашения ипотечных кредитов (до 10% от общей стоимости проекта, но не более 2 млн руб. в руки).

Как отметил глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин в разговоре с «Ъ», Минпромторг хочет трансформировать нынешние инструменты субсидирования, не имея возможности запустить комплексные механизмы социальной поддержки сотрудников.

Ранее на этой неделе председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что кабмин принял решение расширить возможности для получения льготного кредитования IT-компаний.