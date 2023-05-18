Казахстан может начать импортировать сжиженный газ из России в 2023 году

Астана в 2023 году может сократить экспорт сжиженного газа (СУГ) и начать покупать его у Москвы. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отчета участников рынка «Argus Транспорт Каспия».

Как сказано в документе, импорт позволит предотвратить дефицит на фоне роста спроса на моторное топливо со стороны крупных промышленных потребителей в стране. Отмечается, что более 60% СУГ в Казахстане приходится на сферу автотранспорта.

Рост спроса объяснили запуском новых нефтехимических проектов СУГ, для работы которых все чаще пускают автомобильное топливо из-за дефицита бензинов.

«Ъ» также привела данные пресс-службы Минэнерго Казахстана, согласно которым в стране по итогам 2023 года произведут 2,86 млн т СУГ, что сопоставимо с объемом 2022 года.

Ранее на этой неделе министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстан, Россия и КНР предварительно определили маршрут будущего газопровода.

Тогда же Саткалиев сообщил об обсуждении возможности транзита российского газа в Узбекистан.