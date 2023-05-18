Цены на газ в Европе опустились ниже $350 за тысячу кубометров впервые с июня 2021 года

Биржевая стоимость тысячи кубометров природного газа опустилась ниже отметки $350. Столь низких значений не фиксировали на торгах с 7 июня 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость июньского фьючерса (контракта на поставки природного газа в начале лета текущего года) на нидерландском хабе TTF снизилась до $348,3 за тысячу кубометров, или €31,1 за МВтч. С начала утренних торгов спад биржевых топливных котировок составил около 2,7%.

Одними из главных причин подобной динамики стали: относительно высокий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), благоприятные погодные условия и большой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны региона. В результате вышеперечисленных факторов европейским государствам удалось заполнить местные ПХГ на 64% от их суммарной вместимости.

16 мая глава Министерства энергетики (Минэнерго) Испании Тереса Рибера заявила, что в ближайшее время страны Евросоюза (ЕС) запретят импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Все энергетические компании, с которыми она связалась, обещали не заключать новые сделки с российскими контрагентами.