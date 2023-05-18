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Решетников заявил, что рост ВВП России может превысить 1,2% по итогам 2023 года

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

По итогам текущего года рост валового внутреннего продукта (ВВП) России может превысить 1,2%. Слова главы Министерства экономического развития (Минэкономразвития) Максима Решетникова приводит ТАСС.

При это за первый квартал 2023 года российская экономика сократилась только на 1,9% в годовом выражении. В то же время в ведомстве предполагали, что этот показатель по итогам первых месяцев текущего гоад снизится более чем на 2%, уточнил министр.

«С марта мы видим уже достаточно устойчивый рост. На сегодняшний момент мы ожидаем рост экономики на 1,2%. Но вот данные первого квартала говорят о том, что если тенденции сохранятся, то даже, наверное, побольше чуть-чуть увидим», — заявил Решетников в ходе выступления на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

15 мая аналитики Еврокомиссии (ЕК) улучшили прогноз по ВВП России. Согласно обновленной оценке, экономика РФ сократится к концу текущего года на 0,9%. По итогам 2024-го валовой внутренней продукт страны увеличится на 1,3%.

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