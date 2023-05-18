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Российский офис зернового трейдера Viterra продолжит работу под новым названием

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Александр Гальперин/РИА Новости

ООО «Витерра Рус» — российское подразделение канадского зернового трейдера Viterra — продолжит работу под новым названием. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение двух источников.

По данным одного из собеседников, компанию переименуют в «МЗК Экспорт». Как написала газета, ссылаясь на базу данных СПАРК и сервиса Whois, ранее в мае «Витерра Рус» зарегистрировала серию доменов с именами MZK-Export, MZK-Trade, MZK-Rus.

Во второй половине апреля агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников написало, что руководство одного из крупнейших западных поставщиков российского зерна Viterra объявило о намерении покинуть внутренний рынок России вслед за американской пищевой фирмой Cargill.

По мнению источника «Ъ», Viterra передаст операционный бизнес местному менеджменту. «МЗК Экспорт» могут передать контроль над терминалом в Ростове-на-Дону мощностью до 1,5 млн т зерна ежегодно.

В первой половине апреля агентство Bloomberg написало, что крупнейшая международная американская агропромышленная компания Archer Daniels Midland (ADM) рассматривает варианты ухода из России.

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