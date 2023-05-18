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Профессор Узун: решение продлить зерновую сделку позитивно отразится на всем мире

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Павел Лисицын/РИА Новости

Инициатива продлить зерновую сделку важна как для России, так и для всего мира, потому что это позволит снять хотя бы некоторые ограничения, которые препятствуют экспорту, сказал Pravda.Ru главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор Василий Узун.

По его словам, российскому экспорту мешают многие косвенные санкции, включая валютные ограничения, невозможность входа для некоторых кораблей в порты других стран, подорожание страховки судов.

«Мы продаем самую дешевую продовольственную продукцию: зерно и масло. Это самые насыщенные энергией продукты и самые дешевые. Одна килокалория за масло и хлеб стоит 1,5 рубля, а, допустим, за помидоры тепличные 70 рублей, за говядину — 30 с лишним рублей и так далее. У нас бы все купили, и людям нужно, мы действительно оказываем миру большую помощь в ограничении голода. Вклад нашей страны в это дело просто неоценим», — сказал Узун.

Именно поэтому, по словам эксперта, зерновая сделка важна для всех. Ограничения сказываются как на России, так и на конечных потребителях. Профессор добавил, что сырье вывозится через коридоры Черного моря за Турцией, которая пропускает и Россию, и Украину. При этом Турция также заинтересована в продлении зерновой сделки, так как «сама выигрывает от этого очень много», отметил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки, которая заканчивается 18 мая, еще на два месяца.

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