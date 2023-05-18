Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Роскачество выяснило, что 25% российского мыла неэффективно против бактерий

close
100%
Shutterstock

Роскачество провело проверку мыла в России и выяснило, что 25% мыла на отечественном рынке не подтвердило свои антибактериальные свойства, передает РИА Новости.

Ведомство провело обследование жидкого антибактериального мыла, произведенного преимущественно в России, а также в Турции и других зарубежных странах. Выяснилось, что эта продукция оказалась неэффективна против четырех штаммов бактерий — кишечной и синегнойной палочек, стафилококка и кандиды. Роскачество назвало среди этих образцов — жидкое мыло марок «Ашан», «Рецепты бабушки Агафьи», Absolut, Bio-Mio и Faberlic.

Регулятор также указал, что две марки мыла и вовсе содержали потенциально вредный компонент.

Жидкое антибактериальное мыло не является медицинским продуктом, его квалифицируют как косметический товар. Единых требований к этому продукту в России нет. Некоторые производители добавляют в мыло для антибактериальных свойств салициловую кислоту и экстракт ромашки, а другие — более агрессивные компоненты, в том числе триклозан, который, к примеру, способствует повышению устойчивости бактерий к антибиотикам, уточняет Роскачество.

Между тем 75% жидкого антибактериального мыла доказали свою эффективность как минимум против одного штамма бактерий, а продукция марок «Чистая Линия» и Aura даже могут претендовать на получение Знака качества, рассказали в ведомстве. Специалисты напомнили, что антибактериальное мыло дает дополнительную защиту, но также может сушить кожу и повышать устойчивость к определенным штаммам микроорганизмов.

Ранее Роскачество рассказало о результатах проверок пшеничной муки в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях