Роскачество выяснило, что 25% российского мыла неэффективно против бактерий

Роскачество провело проверку мыла в России и выяснило, что 25% мыла на отечественном рынке не подтвердило свои антибактериальные свойства, передает РИА Новости.

Ведомство провело обследование жидкого антибактериального мыла, произведенного преимущественно в России, а также в Турции и других зарубежных странах. Выяснилось, что эта продукция оказалась неэффективна против четырех штаммов бактерий — кишечной и синегнойной палочек, стафилококка и кандиды. Роскачество назвало среди этих образцов — жидкое мыло марок «Ашан», «Рецепты бабушки Агафьи», Absolut, Bio-Mio и Faberlic.

Регулятор также указал, что две марки мыла и вовсе содержали потенциально вредный компонент.

Жидкое антибактериальное мыло не является медицинским продуктом, его квалифицируют как косметический товар. Единых требований к этому продукту в России нет. Некоторые производители добавляют в мыло для антибактериальных свойств салициловую кислоту и экстракт ромашки, а другие — более агрессивные компоненты, в том числе триклозан, который, к примеру, способствует повышению устойчивости бактерий к антибиотикам, уточняет Роскачество.

Между тем 75% жидкого антибактериального мыла доказали свою эффективность как минимум против одного штамма бактерий, а продукция марок «Чистая Линия» и Aura даже могут претендовать на получение Знака качества, рассказали в ведомстве. Специалисты напомнили, что антибактериальное мыло дает дополнительную защиту, но также может сушить кожу и повышать устойчивость к определенным штаммам микроорганизмов.

Ранее Роскачество рассказало о результатах проверок пшеничной муки в России.