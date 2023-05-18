МИД Финляндии объявил об усилении таможенного контроля семи стран Европы с РФ

Приграничные с Россией и Белоруссией европейские государства усилят координацию по соблюдению международных санкций. Об этом договорились Эстония, Латвия, Литва, Польша, Норвегия и Финляндии. Об этом пишет РБК со ссылкой на сайт МИД Финляндии.

Было принято решение об активизации сотрудничества в обеспечении соблюдения санкций, усилении единообразного применения таможенного контроля, гармонизации процессов выдачи разрешений и увеличении регулярного обмена информацией и передовым опытом.

Страны разработают единую инструкцию для компаний о том, как выявлять уклонение от санкций.

Государства обязаны бороться с попытками обойти ограничения. Финское министерство указало, что это ключевая задача для тех государств, которые находятся «в авангарде соблюдения санкций».

В Хельсинки считают, что значительная часть европейского экспорта, в том числе подсанкционного, идет через российскую территорию в третьи страны.

Ранее политолог и публицист Николай Стариков призвал перестать считать санкционные пакеты Запада против России. По его мнению, полный разрыв энергетических связей между РФ и Европой неизбежен и уже не за горами.