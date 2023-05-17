В ДНР заявили, что потратят 2,7 млрд рублей на оплату задолженности перед шахтерами

Власти Донецкой народной республики приняли решение выделить 2,7 млрд руб. на оплату задолженности перед шахтерами, сообщает официальный Telegram-канал «ДНР. Принято».

«Вступили в силу изменения в закон <…>, в соответствии с которым актуализируются основные характеристики бюджета региона на 2023 год в части увеличения бюджетных расходов на реализацию мероприятий по оказанию поддержки предприятиям угольной отрасли. В частности, расходы будут осуществлены для оплаты труда и погашения задолженности по заработной плате работникам угольных предприятий», — указано в сообщении.

До этого временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что до конца недели будут приняты нормативные акты по обеспечению выплат задолженностей перед шахтерами.

Ранее стало известно, что сумма возмещенного ущерба по налоговым преступлениям в 2022 году составила 50 млрд руб.