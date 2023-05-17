Стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже снижается более чем на 3%

Цена июльского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже во время торгов уменьшилась больше чем на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 17:51 мск, стоимость пшеницы снижалась на 3,42%, до $6,24 за бушель (35,2 л).

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки, которая заканчивается 18 мая, еще на два месяца. Он также отмечал, что Анкара будет прилагать все усилия для выполнения зерновой сделки.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пресс-конференции сообщала о продлении зерновой сделки.

Она также заявляла, что перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подтвердил продление зерновой сделки до 18 июля.