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Россия и Иран обсудили совместную разработку десяти новых месторождений нефти и газа

Министр нефти Ирана: стоимость совместных с «Газпромом» проектов составляет $40 млрд

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Reuters

Иранский министр нефти Джавад Оуджи заявил, что РФ и Иран обсудили вопросы о совместной разработке десяти новых нефтегазовых месторождений на территории республики. Об этом сообщает ТАСС.

«В нефтегазовой сфере у нас идет сотрудничество с авторитетными российскими компаниями», — рассказал глава иранского ведомства.

По его словам, за минувшие два года между странами были заключены несколько контрактов, некоторые месторождения уже разрабатываются Россией.

«У нас появились еще десять месторождений, по сотрудничеству на которых мы решили подключить российских коллег», — указал Оуджи.

Министр также добавил, что Иран продолжает переговоры по совместным проектам с российской транснациональной энергетической компанией «Газпром», их общая стоимость равна $40 млрд.

Ранее стало известно, что Турция ведет переговоры с «Газпромом» по поставкам российского природного газа и выступает за диверсификацию источников энергоносителей.

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