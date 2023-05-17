Россия стала лидером по объемам поставок нефтяного битума в Грузию за январь – апрель

С января по апрель текущего года Россия стала лидером среди зарубежных поставщиков нефтяного битума в Грузию. За первые месяцы Москва отправила в республику 48,4% от суммарного импорта данного вида нефтепродуктов, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.

С начала года зарубежные поставщики импортировали в Грузию в общей сложности 30,6 тыс. тонн нефтяного битума. За первые четыре месяца этот показатель увеличился на 96,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По объемам поставок данного вида нефтепродуктов Россия опередила Ирак, Турцию и Азербайджан, уточняется в статье.

«Импорт нефтяного битума за первые четыре месяца года вырос на 96,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 30,6 тыс. тонн. Больше всего битума было поставлено из России — 48,4%. На втором месте среди импортеров — Ирак (25,8%), на третьем — Турция (21,9%), далее следует Азербайджан (3,9%)», — заключается в материале.

17 мая аналитики Союза импортеров нефтепродуктов Грузии сообщили, что по итогам первых четырех месяцев текущего года республика нарастила объемы импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России на 52,3%. Речь идет о приеме 14,48 тыс. тонн данного вида топлива.