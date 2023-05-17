ТАСС: для продления зерновой сделки удовлетворят ряд требований России

Ожидания и требования Москвы в контексте зерновой сделки удовлетворят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий источник.

«На данный момент есть ожидание, что озабоченности России все же получат ответную реакцию и будут в том или ином виде приняты. Другие стороны просто не смогут долго сопротивляться. Дело в том, что с политической точки зрения фактически основной выгодоприобретатель в этой сделке — Евросоюз», — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что Европейский союз заинтересован в продолжении реализации договоренностей.

Ранее Bloomberg сообщало, что в Турции заявляли, что Россия согласилась продлить зерновую сделку. По данным агентства, соответствующее объявление ожидается 17 мая.

17 мая стало известно, что зерновая сделка, которая действует до 18 мая, продолжит существовать, если Россия не потребует прекратить ее.

В этот же день ТАСС, ссылаясь на источник, который знаком с ходом переговоров, заявлял, что украинскую часть договоренностей о зерновой сделке, срок действия которых прекращается 18 мая, должны будут продлить на 60 дней. Вопрос о ее российской части еще обсуждается.