Премьер-министр Мишустин заявил о росте номинальных зарплат россиян на 13%

Номинальные зарплаты в России за год выросли на 13%, а реальные — на 3%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

На совещании глава государства попросил доложить о том, насколько выросли зарплаты в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы смотрели пока предварительные данные: в реальном — 3%, а в номинальном — примерно 13%. Это [за] год», — сообщил Мишустин.

Ранее в ходе общения с рабочими завода «Тулажелдормаш» Владимир Путин сообщил, что реальная зарплата в целом по стране в 2023 году должна вырасти примерно на 3-5%, а реальные доходы населения — на 2-3%.

По информации газеты «Коммерсантъ», ссылающейся на данные аналитиков компании «Авито Работа» на начало апреля, средняя заработная плата на внутреннем российском рынке составила более 53 тыс. рублей в месяц по итогам первого квартала текущего года. Этот показатель увеличился на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.