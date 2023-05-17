Bloomberg: в Турции заявили, что зерновая сделка будет продлена

Официальные лица Турции сообщили, что зерновая сделка будет продлена, пишет агентство Bloomerg.

«Соглашение, позволяющее Украине экспортировать урожай из ключевых портов через Черное море, будет продлено, при этом Россия согласна пока оставаться в сделке», — сообщает СМИ со ссылкой на собственные источники в Турции.

По их сведениям, соответствующее объявление ожидается 17 мая.

СМИ сообщает, что сделка, заключенная в июле 2022 года представителями РФ, Украины, Турции и ООН, позволила за это время безопасно отгрузить около 30 миллионов тонн урожая. Это, в свою очередь, помогло снизить мировые цены на продовольствие. В числе основных направлений для транспортировки украинского зерна входят Китай и Испания.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что говорить о продлении соглашения пока нечего и что Россия сообщит о своем решении в установленном порядке.