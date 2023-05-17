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ООН: экономика России вернется к низким темпам роста не раньше 2024 года

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) России сможет перейти к низким темпам роста не раньше следующего года. По итогам 2023-го экономику страны ожидает незначительное сокращение на фоне международных санкций и торговых ограничений, сообщается в докладе ООН «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы».

«Российская экономика, согласно прогнозу, сократится маргинально, а в 2024 году вернется к низкому росту в среднесрочной перспективе», — уточняется в документе.

При этом аналитики не привели конкретных цифр касательно сокращения российской экономики в 2023-м и незначительном увеличении ВВП страны в 2024-м. Главной причиной стал продолжающийся конфликт России и Украины. В подобных условиях сложно сделать детальный экономический прогноз, заключили авторы доклада.

15 мая Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по ВВП России на 2023–2024 гг. Согласно обновленной оценке, экономика страны сократится на 0,9% к концу декабря текущего года вместо 3,2%, которые прогнозировались осенью 2022-го. По итогам 2024-го российский ВВП вырастет на 1,3% против ожидавшихся ранее 0,9%.

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