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Евростат: годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 7% по итогам апреля

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Virginia Mayo/AP

По итогам апреля текущего года инфляция в еврозоне ускорилась с 6,9% до 7% в годовом выражении. Таким образом, окончательная оценка совпала с предварительной и оказалась ниже уровня за аналогичный период прошлого года (7,4%), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

За второй месяц весны потребительские цены в регионе выросли на 0,6%. При этом предварительная оценка аналитиков европейского статистического ведомства предполагала увеличение данного показателя на 0,7%. В то же время уровень базовой инфляции в регионе за этот период времени замедлился с 5,7% до 5,6% в годовом выражении, уточняется в материале.

Самый высокий уровень инфляции по итогам апреля был зафиксирован преимущественно в восточноевропейских странах. Например, в Венгрии этот показатель к концу прошлого месяца достиг отметки 24,5%, в Латвии — 15%, Чехии — 14,3%. Низкие темпы роста инфляции были зафиксированы, напротив, в западноевропейских государствах, включая Люксембург (2,7%), Бельгию (3,3%) и Испанию (3,8%), заключается в статье.

15 мая аналитики Еврокомиссии (ЕК) повысили прогноз по инфляции в еврозоне на 2023 год. Согласно обновленной оценке, рост потребительских цен в регионе составит 5,8% по итогам текущего года. Предыдущий прогноз подразумевал увеличение этот показателя на 5,6% к концу декабря.

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