EUobserver: Евросоюз планирует ввести санкции против порядка ста компаний и физических лиц

Европейский союз в рамках новых антироссийских санкций планирует добавить в санкционные списки порядка 100 людей и компаний. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на предложения к 11 пакету санкций.

«ЕС заморозил счета более чем 1,6 тыс. российских физических лиц и компаний... В 11-м пакете будут добавлены около 100 наименований», — сказано в сообщении.

Также издание сообщает, что могут быть введены спецразрешения для европейских компаний на финансовые операции, которые помогут им уйти из России.

«Компетентные органы стран ЕС могут разрешить до 31 декабря 2023 года предоставление юридических услуг, которые являются обязательными… для завершения (выхода из РФ)», — говорится в предложении Евросоюза.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел Европейского союза могут договориться о новом 11-м пакете санкций против России уже 22 мая на заседании Совета по иностранным делам.

8 мая глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер сообщал, что ЕК передала проект 11-го пакета антироссийских санкций странам-участницам объединения на согласование.

Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 11-й пакет антироссийских санкций будет сконцентрирован на противодействии обходу ранее введенных ограничений.