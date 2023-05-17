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Песков заявил, что гипотетические размышления о продлении зерновой сделки неуместны

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гипотетические размышления о продлении зерновой сделки неуместны. Об этом он сообщил во время брифинга с журналистами.

«Не думаю, что здесь уместны какие-либо гипотетические рассуждения. Вы знаете ,что пока решение не озвучивалось. Здесь надо дождаться, когда будет объявлено», — сказал он.

17 мая стало известно, что украинскую часть договоренностей о зерновой сделке, срок действия которых прекращается 18 мая, должны будут продлить на 60 дней. Вопрос о ее российской части еще обсуждается.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут в ближайшее время обсудить по телефону вопрос продления зерновой сделки.

Накануне Песков сообщал, что контакты по зерновой сделке продолжаются, но остается много вопросов, которые касаются российской части сделки.

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