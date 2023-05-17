Глава ФАС предложил распространить параллельный импорт на все товары

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что необходимо распространить режим параллельного импорта на все категории товаров. Об этом сообщает ТАСС.
Новость дополняется.
Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что необходимо распространить режим параллельного импорта на все категории товаров. Об этом сообщает ТАСС.
Новость дополняется.
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