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Глава ФАС предложил распространить параллельный импорт на все товары

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что необходимо распространить режим параллельного импорта на все категории товаров. Об этом сообщает ТАСС.

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