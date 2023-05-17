ТАСС: украинскую часть зерновой сделки продлят на 60 дней, вопрос о части РФ обсуждается

Украинскую часть договоренностей о зерновой сделке, срок действия которых прекращается 18 мая, должны будут продлить на 60 дней. Вопрос о ее российской части еще обсуждается. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, который знаком с ходом переговоров.

«Вопрос о российской части сделки обсуждается, решение будет приниматься на высшем уровне», — отметил собеседник агентства.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявлял, что в ближайшие дни планируется провести онлайн-переговоры по зерновой сделке, действие которой истекает 18 мая. Дипломат утверждал, что переговоры при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций продолжаются, шансы на продление сделки есть.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.