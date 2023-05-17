Южная Корея подписала соглашение о предоставлении Украине льготного кредита

Предварительное соглашение о предоставление Южной Кореей Украине кредита с низкой процентной ставкой было подписано в Сеуле. Об этом сообщает южнокорейское министерство экономики и финансов.

Кредит будет предоставлен через Фонд экономического развития и сотрудничества Южной Кореи. После завершения юридических процедур в обеих странах и церемонии официального подписания соглашение должно вступить в силу. Обе стороны договорились взаимодействовать при выборе проектов, на которые должно будет выделено финансирование.

Министерство экономики и финансов отметило, что фондом выделяются кредиты для поддержки экономического и промышленного развития развивающихся стран. Вице-премьер Чху Гён Хо заявил, что Сеул намерен сотрудничать с Киевом в различных сферах экономики при «последующем восстановлении» Украины.

Ранее сообщалось, что супруга президента Украины Елена Зеленская, которая находится с визитом в Сеуле, попросила президента Южной Кореи Юн Сок Ёля предоставить Киеву средства противовоздушной обороны и оказать помощь современными технологиями.