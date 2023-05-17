Georgian Airways призвала прекратить оскорбления из-за открытия полетов в Москву

Грузинская авиакомпания Georgian Airways призвала прекратить провокационную кампанию в свой адрес из-за запуска прямых рейсов в Москву. Об этом говорится в специальном заявлении перевозчика, передает РИА Новости.

В сообщении Georgian Airways отмечается, что в течение последних дней в адрес компании поступают оскорбительные заявления.

«Нас абсолютно незаслуженно обзывают неприемлемыми эпитетами», — заявили в авиакомпании.

В Georgian Airways также указали на очевидность того, что за провокациями против перевозчика «стоят силы, которые с целью оправдания зарубежных грантов готовы пойти против интереса собственной страны и народа». Кроме того, подчеркивается, что введение или отмена безвизового режима, как и восстановление или прекращение авиасообщения, — прерогатива не авиакомпании, а государства.

Ранее стало известно, что Georgian Airways открыла продажу билетов в Москву с 20 мая. Билеты стали доступны на сайте авиакомпании.

До этого официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявлял, что в ЕС сожалеют о решении Грузии возобновить авиасообщение с РФ.