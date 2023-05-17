Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Georgian Airways призвала прекратить оскорбления из-за открытия полетов в Москву

close
100%
Global Look Press

Грузинская авиакомпания Georgian Airways призвала прекратить провокационную кампанию в свой адрес из-за запуска прямых рейсов в Москву. Об этом говорится в специальном заявлении перевозчика, передает РИА Новости.

В сообщении Georgian Airways отмечается, что в течение последних дней в адрес компании поступают оскорбительные заявления.

«Нас абсолютно незаслуженно обзывают неприемлемыми эпитетами», — заявили в авиакомпании.

В Georgian Airways также указали на очевидность того, что за провокациями против перевозчика «стоят силы, которые с целью оправдания зарубежных грантов готовы пойти против интереса собственной страны и народа». Кроме того, подчеркивается, что введение или отмена безвизового режима, как и восстановление или прекращение авиасообщения, — прерогатива не авиакомпании, а государства.

Ранее стало известно, что Georgian Airways открыла продажу билетов в Москву с 20 мая. Билеты стали доступны на сайте авиакомпании.

До этого официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявлял, что в ЕС сожалеют о решении Грузии возобновить авиасообщение с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях