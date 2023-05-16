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Глава Минэнерго Испании заявила, что страны ЕС скоро запретят импорт СПГ из России

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Depositphotos

Министр энергетики Испании Тереса Рибера заявила, что в ближайшее время страны Евросоюза (ЕС) запретят импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом она сказала в интервью агентству Reuters.

По мнению главы Минэнерго Испании, запрет может быть введен раньше, чем можно предположить. Как рассказала Рибера, в марте она отправила письмо крупным импортерам СПГ в Испании с просьбой не подписывать новые контракты о покупке топлива из РФ. По ее словам, все компании, с которыми она связалась, обещали не заключать новые сделки.

Министр также указала на то, что Мадрид уже расследовал заявления о том, что российское дизельное топливо якобы поступает в Европу через третьи страны, однако доказательств этого нет.

В марте испанская газета Confidencial писала о том, что страны Евросоюза продолжают закупать российский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на стремление Европы избавиться от энергетической зависимости от России. Издание отмечало, что Испания и Бельгия не знают, как отказаться от закупок в РФ. По данным энергетической компании Enagas, за январь и февраль 2023 года объем приобретенного Испанией российского газа вырос на 172% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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