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Mint: Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию в 2022-2023 финансовом году

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Tatiana Meel/Reuters

По итогам 2022-2023 финансового года (начался 1 апреля 2022-го и завершился 31 марта 2023-го) Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти на индийский внутренний рынок. За указанный период времени Москва направила Нью-Дели 50,84 млн тонн сырья, сообщает местная газета Mint со ссылкой на Министерство торговли и промышленности Индии.

«Россия стала главным экспортером нефти в Индию в 2022-2023 финансовом году (с 1 апреля по 31 марта), поставив в южноазиатскую республику 50,84 млн тонн нефти», — говорится в материале.

При этом из-за действия предельных цен на российскую нефть в $60 за баррель Москва не досчиталась определенной доли выручки. Например, Ирак получил за экспорт сырья в азиатскую страну больше денежных средств, опередив РФ по этому показателю на $2,35 млрд, уточняется в статье.

«Россия заняла второе место с $31,02 млрд, а Ирак стал лидером, поставив 50,31 млн тонн на сумму $33,37 млрд», — заключается в заметке.

16 мая аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) представили результаты доклада, согласно которым по итогам апреля текущего года Россия нарастила выручку от экспорта нефти до $15 млрд. Однако в годовом выражении этот показатель сократился на 27%.

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