Сбер выдал первый ипотечный кредит в Крыму. Сделка прошла в офисе «Домклик» на базе отделения банка в Севастополе, сообщает пресс-служба Сбера.

Банк выдал ипотеку на покупку квартиры в Санкт-Петербурге по программе «Господдержка» на приобретение строящегося жилья. Сумма жилищного кредита составила 3,3 млн рублей, срок кредитования — 30 лет.

«С сегодняшнего дня операции с недвижимостью в Крыму стали гораздо понятнее, проще и доступнее. Причем как для самих крымчан, так и для всех жителей России, ведь межрегиональные сделки «Домклик» доступны для объектов недвижимости, расположенных на самом полуострове, а оформить их можно дистанционно», — отметил и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

От момента подачи заявки на кредит до завершения сделки первого клиента в Крыму сопровождал персональный менеджер «Домклик». Клиент воспользовался сервисом электронной регистрации.