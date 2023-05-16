ZEW: риски рецессии экономики Германии выросли после слабого восстановления промышленного сектора

Многие зарубежные инвесторы вновь опасаются возросших рисков вступления крупнейшей экономики Евросоюза (ЕС) — Германии — в рецессию. Одной из главных причин спада стало слабое восстановление ключевого производственного сектора ФРГ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Институт экономических исследований Научной ассоциации имени Готфрида Вильгельма Лейбница (ZEW).

С начала мая текущего года показатель ожиданий восстановления германской экономики института ZEW снизился до -10,7. Для сравнения, в апреле этот индикатор находился на уровне 4,1. При этом экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения данного показателя до -5.

«Эксперты финансового рынка ожидают ухудшения и без того неблагоприятной экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев. В результате экономика Германии может скатиться в рецессию, хотя и умеренную», — заявил президент ZEW Ахим Вамбах.

На этом фоне в Еврокомиссии предрекли ФРГ относительно медленные темпы роста экономики в текущем году. Ожидается, что объем валового внутреннего продукта (ВВП) Германии к концу декабря вырастет всего на 0,2%. В следующем году, согласно обновленной оценке, ВВП ФРГ должен увеличиться на 1,4%, заключается в статье.

15 мая аналитики Еврокомиссии (ЕК) повысили прогноз по инфляции в еврозоне до 5,8% в 2023 году. Как ожидается, в следующем году этот показатель должен составить 2,8%. Прошлые оценки ЕК подразумевали повышение потребительских цен в регионе на 5,6% и 2,6% в 2023-м и 2024-м годах соответственно.