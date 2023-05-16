Reuters: Россия с января провела до 20 транзакций в рупиях с индийскими экспортерами

Россия с января 2023 года провела до 20 транзакций в рупиях с индийскими экспортерами, передает Reuters со ссылкой на менеджера индийского банка UCO Bank.

«Около 19–20 транзакций прошло с января… Все они относились к индийскому экспорту в Россию», — сказал он.

По его словам, это были операции, не связанные с торговлей нефтью.

Ранее одна из российских IT-компаний получила отказ в проведении оплаты по контракту с зарубежным партнером от гонконгского банка Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC).

Кредитная организация выдала отказ на основании санкций, которые утвердил президент Украины Владимир Зеленский. Компания, получившая отказ, находилась на этом списке ограничительных мер.

Источник уточнил, что HSBC отказал компании в проведении транзакции, ссылаясь на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, опубликованное в базе данных Dow Jones (крупнейший агрегатор данных о введенных санкциях).