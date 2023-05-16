Грузинская Georgian Airways станет летать в Москву семь раз в неделю

Грузинская авиакомпания Georgian Airways намерена начать летать в Москву с субботы, 20 мая, семь раз в неделю. Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Утверждается, что перевозчик получил разрешение на полеты в Россию.

«Авиакомпания Georgian Airways приступает к выполнению регулярных полетов по направлению Тбилиси — Москва — Тбилиси», — уточняется в сообщении.

Согласно расписанию полетов, авиарейсы будут выполняться частотой семь раз в неделю.

Точное время вылета и прилета пока не приводится.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал положительной отмену РФ визового режима и запрета на рейсы.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года, также был снова введен безвизовый режим для граждан Грузии, приезжающих в Россию.