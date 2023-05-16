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Доходы России от экспорта нефти сократились на 27% по итогам апреля, до $15 млрд

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

По итогам апреля текущего года доходы России от экспорта нефти увеличились на $1,7 млрд в сравнении с мартовскими данными и составили $15 млрд. Однако этот показатель оказался на 27% ниже значений за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты доклада аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом, как подсчитали в МЭА, объем суточной нефтедобычи в России оказался лишь на 200 тыс. баррелей ниже февральских показателей и составил 9,6 млн баррелей в сутки (б/c). Таким образом, Москва не выполнила взятое на себя обещание снизить этот показатель на 500 тыс. б/c относительно февральских значений, уточняется в статье.

«Доходы России от экспорта нефти выросли на 1,7 миллиарда долларов, до 15 миллиардов долларов в апреле, но все равно снизились на 27% по сравнению с годом ранее. Чтобы выполнить обещание Кремля, российским производителям потребуется сократить добычу нефти еще на 300 000 баррелей в день в мае», — заключается в материале.

16 мая аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) представили результаты доклада, согласно которым российский экспорт нефти и нефтепродуктов в апреле оказался самым высоким с февраля 2022 года. По итогам второго месяца весны этот показатель достиг уровня 8,3 млн баррелей в сутки.

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