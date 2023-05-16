МЭА: Россия не сдержала обещание по сокращению суточного объема нефтедобычи на 500 тыс. баррелей

По итогам апреля текущего года объемы добычи нефти на российском внутреннем рынке составили 9,6 млн баррелей в сутки, что противоречит обещаниям Москвы сократить этот показатель на 500 тыс. баррелей. За второй месяц весны суточная добыча сырья в РФ упала только на 200 тыс. баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

4 мая вице-премьер Александр Новак заявил, что в настоящее время Россия сокращает объемы суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей относительно февральских показателей. При этом отслеживание будет вестись по независимым источникам.

«Добыча нефти в России в апреле составила около 9,6 млн баррелей в день. Это всего на 200 000 баррелей ниже февральского базового уровня для сокращений. По нашим оценкам, Москва не выполнила объявленное сокращение поставок на 500 000 баррелей в день в полном объеме. Действительно, Россия, возможно, наращивает объемы, чтобы компенсировать потерю доходов», — говорится в материале.

Несмотря на снижение объемов суточной нефтедобычи, доходы России от экспорта нефти по итогам апреля текущего года выросли на $1,7 млрд, до $15 млрд. Однако этот показатель все равно снизился на 27% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, заключили аналитики МЭА.