МЭА: поставки нефти из России в апреле стали самыми высокими с февраля 2022 года

Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в апреле оказался самым высоким с февраля 2022 года, так как поставки выросли до 8,3 млн баррелей в сутки. Об этом сообщается в опубликованном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

российский экспорт нефти и нефтепродуктов в апреле стал самым высоким с февраля 2022 года - поставки выросли на 50 тыс. баррелей в сутки к предыдущему месяцу, до 8,3 млн, при этом экспортная выручка сократилась на 27% по сравнению с прошлым годом — до $15 млрд.

По данным МЭА, поставки нефти выросли на 250 тыс. баррелей в сутки, а нефтепродуктов – снизились на 200 тыс. баррелей. Кроме того, Китай и Индия еще больше нарастили закупку сырья из России, до 2,1 и 2 млн баррелей в сутки соответственно. А вот в Европу поставлялось всего 400 тыс. баррелей нефти в сутки.

В публикации указали, что основными покупателями нефтепродуктов у России стали Турция, Китай и Индия. Остальные объемы поставок распределились между Ближним Востоком, Южной Америкой, Африкой и Юго-Восточной Азией.

Ранее во вторник американский инвестор Джим Роджерс допустил, что Европа может полностью отказаться от поставок нефти из России. По словам Роджерса, Москва в любом случае сможет найти рынки сбыта.