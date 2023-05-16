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Власти РФ согласовали сделку по продаже российских активов Volkswagen компании «Авилон»

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Global Look Press

Власти РФ согласовали сделку по продаже российских активов германского автоконцерна Volkswagen структуре дилерского холдинга «Авилон». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на рынке, знакомый с правительственной комиссии.

«Компания «Авилона» получила разрешение на приобретение 100% долей российского представительства VW (ООО «Фольксваген Груп Рус»)», — говорится в сообщении.

По информации агентства, «Авилон» также получит контроль над компаниями, входящими в группу VW — это ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование».

По курсу на сегодняшний день сумма сделки составляет 10,5 млрд рублей. Если компании будет необходимо приобретать валюту на внутреннем рынке РФ, то сумма ее покупки будет ограничена лимитом в €50 млн в день.

Ранее вице-премьер. глава Минпромторга России Денис Мантуров говорил, что правительственная комиссия одобрила сделку по продаже бывшего завода Volkswagen в Калуге дилеру «Авилон».

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