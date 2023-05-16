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В АТОР сообщили, что пакетные туры с перелетом из РФ в Грузию могут появиться в мае

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Depositphotos

Пакетные туры с прямым перелетом в Грузию из РФ, возможно, появятся в ассортименте туристических операторов уже в нынешнем мае. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

«Пакетные туры в Грузию могут появиться в ближайшие две недели. Пока специалисты турбизнеса занимают скорее выжидательную позицию...» — уточнила в АТОР.

Объясняется, что расписание прямых авиарейсов должно еще сформироваться для дальнейшего планирования.

Точных сроков организации прямого авиасообщения России и Грузией в настоящий момент нет.

Ранее авиавласти Грузии выдали разрешение российскому «Азимуту» летать в страну с 17 мая.

Также в Минэкономики Грузии уточняли, что три авиакомпании РФ запросили рейсы в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Решение по заявкам может быть принято в скором времени.

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