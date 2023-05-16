Боррель: ЕС нужны меры против Индии за якобы продажу в Европу нефти из РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу нужны меры против Индии, которая якобы продает российскую нефть Европе. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

По его словам, благодаря ценовому потолку на российскую нефть Индия получила возможность использовать более дешевое сырье. Таким образом, большая часть российской нефти попадает в Европу в виде очищенного топлива.

«То, что Индия покупает российскую нефть, это нормально... Но если они используют это для того, чтобы быть центром, который перерабатывает российскую нефть, а побочные продукты продает нам..., мы должны действовать», — заявил Боррель.

Он добавил, что, если Индия продает нефтепродукты, то кто-то их покупает. Поэтому необходимо нацелиться на покупателей нефтепродуктов из Индии.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что Россия планирует повысить ввозные пошлины по ряду позиций для защиты локального производства.