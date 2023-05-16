Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боррель: ЕС нужны меры против Индии за якобы продажу в Европу нефти из РФ

close
100%
Jean-Francois Badias/AP

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу нужны меры против Индии, которая якобы продает российскую нефть Европе. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

По его словам, благодаря ценовому потолку на российскую нефть Индия получила возможность использовать более дешевое сырье. Таким образом, большая часть российской нефти попадает в Европу в виде очищенного топлива.

«То, что Индия покупает российскую нефть, это нормально... Но если они используют это для того, чтобы быть центром, который перерабатывает российскую нефть, а побочные продукты продает нам..., мы должны действовать», — заявил Боррель.

Он добавил, что, если Индия продает нефтепродукты, то кто-то их покупает. Поэтому необходимо нацелиться на покупателей нефтепродуктов из Индии.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что Россия планирует повысить ввозные пошлины по ряду позиций для защиты локального производства.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях