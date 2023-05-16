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В России появились первые цифровые финансовые активы, обеспеченные жилой недвижимостью

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В России появились первые цифровые финансовые активы (ЦФА), которые обеспечены жилой недвижимостью. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Как говорится в публикации, первый в России выпуск таких ЦФА состоялся на платформе «Атомайз». Эмитентом стало ООО «Самолет Плюс ЦФА» (входит в девелоперскую группу «Самолет»).

«Один ЦФА равноценен 1 кв. м (оценочная стоимость 233 тыс. руб.) в ЖК «Квартал Западный». Объем выпуска — 10,4 ЦФА, они адресованы ограниченному кругу квалинвесторов, определенных эмитентом. Плановое погашение выпуска деньгами от продажи выделенной под его обеспечение квартиры предусмотрено 31 декабря 2025 года», — следует из статьи.

С помощью ЦФА можно купить недвижимость для инвестиций и снизить порог входа в сделку, отметили опрошенные газетой эксперты. В данном случае даже не потребуется регистрация недвижимости, как в случае с ипотекой на покупку жилья с целью инвестиций. Но диверсификация вложений ограничена, а разброс цен, наоборот, велик, отмечают эксперты. Поэтому, по их мнению, потребуется проработать юридические механизмы защиты инвесторов.

ЦФА — это признаваемые российским законодательством записи (токены) в системе блокчейн, которые предполагают наличие у их держателей цифровых прав. Цифровые права — разновидность имущественных прав. Они позволяют совершать с цифровыми активами любые предусмотренные Гражданским кодексом РФ действия: покупку, продажу, обмен, дарение, передачу по наследству.

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