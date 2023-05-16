Источник РИА Новости: переговоры глав РФ и Турции, возможно, спасут зерновую сделку

Если дискуссии по зерновой сделке не принесут положительного результата, последней надеждой в решении вопроса о ее продлении могут стать турецко-российские переговоры на высшем уровне. Об этом источник, знакомый с переговорами, сообщил РИА Новости.

Собеседник агентства признал, что подобные переговоры могут быть последней надеждой в том случае, когда станет ясно, что дискуссии по продлению сроков действия зерновой сделки зашли в полный тупик. При этом источник заявил, что сейчас говорить о планах переговоров на высшем уровне слишком рано. Поэтому сейчас нельзя предполагать никаких сроков их проведения. Но, как подчеркнул источник, такие переговоры возможны в принципе.

Ранее сообщалось, что Черноморская зерновая сделка пока не имеет «радующих перспектив» по продлению сроков ее действия. Возможно, что на переговорах удастся добиться прогресса, но сегодня продвижения вперед не наблюдается.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что контакты со сторонами зерновой сделки по ее продлению продолжатся до 18 мая на техническом уровне.