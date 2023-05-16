Эксперт Дайнеко призвала платить по кредитам не более 30% бюджета

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко предупредила в интервью радио Sputnik, что при взятии кредита существует риск попасть в финансовую яму.

Дайнеко посоветовала платить по кредитам не более 30% от бюджета семьи. По ее словам, это позволит не снижать качество жизни.

«Если платежи занимают более половины бюджета, то это повод бить тревогу», — указала эксперт.

Она отметила, что при первых признаках неплатежеспособности необходимо поискать способ оптимизации своих обязательств, чтобы «избежать долгового кошмара».

В частности, Дайнеко рекомендовала составить план разумной экономии и отказаться от спонтанных покупок, готовой еды. В то же время не стоит сокращать расходы на здоровье и образование.

Ранее руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин рассказал, как правильно накопить финансовую подушку. Он заявил, что каждый месяц нужно откладывать от 5% до 10% процентов доходов.