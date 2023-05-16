Крупнейшие банки стали взимать комиссию за «стягивание» денег

Почти все крупные банки РФ стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка в размере 1-2 % от суммы операции, пишет газета «Известия». Комиссию берут, по данным издания, как минимум 15 крупных участников рынка. По словам источника, в банковском секторе их еще больше — 25.

В ВТБ появилась комиссия с 1 мая этого года. Сбор установили на уровне 1,25 % от суммы перевода, минимум 30 рублей.

Росбанк берет плату за стягивание денег с февраля 2023-го в размере 1,75 % от суммы операции, или 49 рублей минимум.

У «Газпромбанка» и «Русского стандарта» ставка составляет 2 % с наименьшей суммой платежа в 30 и 50 рублей соответственно. В «Хоум кредите» разрешены переводы с карты банка через сервисы других организаций до 50 тысяч рублей в месяц в совокупности вместе с суммой снятия наличных в их АТМ.

Ранее ЦБ РФ с 1 мая снизил комиссии банков для управляющих компаний (УК) и ресурсоснабжающих организаций при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) до 0,2%