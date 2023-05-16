Источник РИА Новости: у зерновой сделки пока нет «радующих перспектив»

Черноморская зерновая сделка пока не имеет «радующих перспектив» по продлению сроков ее действия. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на знакомый с переговорами источниками.

Собеседник агентства подчеркнул, что дискуссии о судьбе продуктовой сделки, о возобновлении которых сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, будут являться переговорами технических делегаций. Источник отметил, что такие переговоры постоянно ведутся с самого начала осуществления зерновой сделки.

Отвечая на вопрос агентства о перспективах продления зерновой сделки, источник заявил, что сейчас «радующих перспектив нет». Он подчеркнул, что сложно сказать. как будут завтра развиваться события. По его словам, возможно, что на переговорах удастся добиться прогресса, но сегодня продвижения вперед не наблюдается.

При этом собеседник агентства отметил, что все участники переговоров хотят, чтобы зерновая сделка продолжала работать и дальше.

Ранее сообщалось, что представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что контакты со сторонами зерновой сделки по ее продлению продолжатся до 18 мая на техническом уровне.