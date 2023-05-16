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Мадуро: в мировой торговле ускорился процесс отказа от доллара

В Венесуэле считают, что в мировой торговле появятся альтернативы доллару

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Ariana Cubillos/AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что в мировой торговле ускорился процесс отказа от американского доллара. Об этом Мадуро заявил в эфире государственной телекомпании Venezolana de Televisión.

По словам венесуэльского президента, так как в мире выдвигается много альтернативных доллару инициатив, можно считать, что «мы начинаем жить в ускоренном процессе дедолларизации мировой торговли».

Мадуро подчеркнул, что США в своих политических целях используют доллар и мировую финансовую систему для ввода санкций против Китая, России, Индии, Ирана, Турции, Венесуэлы, Кубы. Он отметил, что Венесуэла выступает «против наказания стран санкциями» и поддерживает дедолларизацию.

Мадуро сказал, что по мере того, как мир становится все более многополярным, многоцентричным и сбалансированным, в мировой торговле появятся новые денежные единицы.

Ранее бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что странам Восточной Азии необходимо делать больший акцент на использование национальных и региональных валют на фоне стремления России и других государств к дедолларизации мировой экономики.

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