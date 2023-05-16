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Американский минфин: за март объем вложений РФ в госдолг США вырос всего на $2 млн

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В марте этого года объем вложений Российской Федерации в государственные ценные бумаги США по сравнению с предыдущим месяцем незначительно вырос, достигнув $77 млн. Об сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные документы министерства финансов США.

В феврале 2023 года объем российских вложений в американские государственные ценные бумаги составлял $75 млн, в декабре 2022 года — $629 млн, в октябре — $2,034 млрд, в сентябре - $2,015 млрд. В целом, с марта 2022 года он держался на уровне около $2 млрд.

По состоянию на март текущего года на долгосрочные облигации во вложениях РФ пришлось $68 млн, на краткосрочные — $9 млн.

С весны 2018 года Россия стала резко сокращать свое финансирование государственного долга США. Так, в апреле 2018 года объем российских вложений снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.

В настоящий момент крупнейшими держателями государственных бумаг США являются Япония — $1,09 трлн, Китай — $869,3 млрд и Великобритания — $714 млрд.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила в письме лидерам Конгресса, что дефолт в стране, предварительно, может быть объявлен 1 июня.

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