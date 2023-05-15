Мантуров: компании из ЮВА рассматриваются в качестве партнера по бывшему заводу Volkswagen

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что правительственная комиссия одобрила сделку по продаже бывшего завода Volkswagen в Калуге дилеру «Авилон», где индустриальными партнерами могут быть представители Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, правительственная комиссия уже одобрила сделку по продаже завода Volkswagen дилеру «Авилон». Сейчас завершается ее оформление. А вот по технологическому партнеру для скорейшего возобновления производства на этом заводе пока в процессе», — сказал Мантуров, уточнив, что в данном вопросе рассматривается технологическое партнерство с «юго-восточными партнерами».

Ранее сообщалось, что горьковский автозавод подал третий иск в Арбитражный суд Нижегородской области к Volkswagen на 15,6 млрд рублей. Согласно информации из картотеки суда, автозавод ГАЗ требует взыскать с «Фольксваген акциенгезельшафт» (Volkswagen Aktiengesellschaft) и «Фольксваген Груп Рус» 15,574 млрд рублей. Иск был подан 5 мая, других подробностей не приводилось.