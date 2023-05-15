AHCA: Венгрия заблокировала выделение Украине €500 млн из Европейского фонда мира

Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму €500 млн для Украины из Европейского фонда мира, сообщает агентство AHCA, ссылаясь на источник.

По данным агентства, Будапешт потребовал, чтобы фонд играл «глобальную» роль, а не использовался исключительно для вооружения Киева.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил выделение €1 млрд на закупку снарядов для Украины через Европейский фонд мира.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что европейские страны с удовольствием потратили бы бюджетные средства на социальную политику, но им приходится отдавать все Украине.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен направить Украине €500 млн в целях расширения производства боеприпасов в Европе.