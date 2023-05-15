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В США готовят новые санкции против участников военно-технического сотрудничества РФ и Ирана

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«Газета.Ru»

США объявят о новых санкциях против участников военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном в ближайшее время, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

Он заявил, что в «предстоящие дни» Вашингтон объявит дополнительные санкции в отношении тех, кто «содействует возрастающему оборонному сотрудничеству» России и Ирана.

Он подчеркнул, что в США видят признаки расширения «беспрецедентного» военно-технического сотрудничества двух стран в контексте украинского конфликта. Кирби сказал, что взаимодействие Тегерана и Москвы в этой сфере «достигло объема полномасштабного сотрудничества» и развивается, в частности, когда Иран получает «необходимое ему оборудование» от России.

Представитель Белого дома подчеркнул, что американские власти «готовы делать больше» в этом направлении.

Ранее издание 19FortyFive писало, что интересам США серьезно угрожает укрепляющийся альянс между Россией и Ираном.

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