РФ планирует повысить ввозные пошлины по ряду позиций для защиты локального производства

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия планирует повысить ввозные пошлины по ряду позиций для защиты локального производства. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, в марте 2022 года были обнулены ввозные таможенные пошлины на 1,3 тыс. позиций в фармацевтической, металлургической, микроэлектронной и других отраслях промышленности, позднее меру продлили до конца марта 2023 года в отношении 370 товарных позиций.

Ранее сообщалось, что пошлина на экспорт нефти и темных нефтепродуктов из Российской Федерации с 1 мая увеличивается на десять центов — до $14,4 за тонну.

Средняя цена на основную российскую экспортную нефть марки Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила $51,15 за баррель, или $373,4 за тонну. Месяцем ранее баррель данной марки нефти стоил $50,8.

Также сообщается, что пошлина на светлые нефтепродукты и масла установлена на уровне $4,2 за тонну. Сбор на экспорт товарного бензина составит $4,3, прямогонного (нафта) — $7,9.