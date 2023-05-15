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РФ планирует повысить ввозные пошлины по ряду позиций для защиты локального производства

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия планирует повысить ввозные пошлины по ряду позиций для защиты локального производства. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, в марте 2022 года были обнулены ввозные таможенные пошлины на 1,3 тыс. позиций в фармацевтической, металлургической, микроэлектронной и других отраслях промышленности, позднее меру продлили до конца марта 2023 года в отношении 370 товарных позиций.

Ранее сообщалось, что пошлина на экспорт нефти и темных нефтепродуктов из Российской Федерации с 1 мая увеличивается на десять центов — до $14,4 за тонну.

Средняя цена на основную российскую экспортную нефть марки Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила $51,15 за баррель, или $373,4 за тонну. Месяцем ранее баррель данной марки нефти стоил $50,8.

Также сообщается, что пошлина на светлые нефтепродукты и масла установлена на уровне $4,2 за тонну. Сбор на экспорт товарного бензина составит $4,3, прямогонного (нафта) — $7,9.

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