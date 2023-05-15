Baijiahao: Путин вернул Россию в десятку крупнейших экономик мира при помощи санкций

Президент России Владимир Путин смог вернуть страну в десятку крупнейших мировых экономик при помощи западных санкций. Об этом пишет один из пользователей на портале Baijiahao.

Путин возродил мощь страны и вернул ее в десятку крупнейших экономик мира, использовав для этого не что иное, как американские санкции. Речь идет о том, что в 2022 году объем товаров и услуг России достиг $2,3 трлн, что делает ее восьмой по величине экономикой в мире. Причем это произошло во время действия множества антироссийских санкций.

В публикации отметили, что Россия смогла добиться такого впечатляющего результата благодаря укреплению рубля в прошлом году. Также на экономический рейтинг страны большое влияние оказал «обменный курс». Кроме того, дедолларизация показала, что санкции Запада не так страшны, а доллар, который является рычагом давления США, можно и не использовать при расчетах.

Автор статьи указал, что Россия показала хорошие экономические результаты и ввиду того, что у нее есть большие запасы природных ресурсов, а резкий рост цен на энергоносители смог принести российской стороне огромные доходы. Кроме того, официальный запрет на закупку российских нефти и газа практически не действуют, так как Европа продолжает покупать топливо из России через третьи страны.

Ранее в понедельник в Минэкономразвития заявили, что в своем экономическом прогнозе на 2023–2024 годы Еврокомиссия (ЕК) фактически признает эффективность работы российского правительства по преодолению последствий санкционного давления.