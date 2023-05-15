Парламент Грузии зарегистрировал законопроект о запрете на продажу россиянам недвижимости

Парламент Грузии зарегистрировал законопроект о внесении поправок в закон «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства», которые включают запрет на продажу недвижимости гражданам России до конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

«До 31 декабря 2024 года запрещается приобретение объектов недвижимости путем оформления договора купли-продажи или дарственной гражданами России, не имеющими вида на жительства в Грузии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет не распространяется на россиян, которые получат недвижимость на основании завещания.

В пояснительной записке сообщается, что граждане России за 2022 год купили более 6 тысяч объектов недвижимости. В первом квартале 2023 года россияне приобрели более 2 тыс. квартир.

Ранее власти Литвы одобрили законопроект, запрещающий россиянам приобретать недвижимость в стране. До этого покупка квартиры в Литве позволяла им получить годовую мультивизу и право путешествовать по всем странам Европейского Союза.